Раскрыт автор цитаты дня в Hrum на 1-2 ноября
Вычислен автор цитаты дня в Hrum на 1-2 ноября.
Цитата дня из Hrum на 1 октября-2 ноября.
Автор цитаты: Socrates
Что такое цитата дня в Hrum
Ежедневно в 19:00 по Москве в Hrum обновляется цитата дня — глубокомысленное высказывание, автора которого требуется угадать. Если сделать это и ввести полное имя автора на английском, то игра выдаст награду в 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Запустите игру и зайдите в меню «Задачи». Там следует разыскать пункт «Цитата дня». Прочитайте цитату дня, найдите имя автора и введите его.
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