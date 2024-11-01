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Сегодня, 19:15

Раскрыт автор цитаты дня в Hrum на 1-2 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Вычислен автор цитаты дня в Hrum на 1-2 ноября.

Цитата дня из Hrum на 1 октября-2 ноября.

Автор цитаты: Socrates

Что такое цитата дня в Hrum

Ежедневно в 19:00 по Москве в Hrum обновляется цитата дня — глубокомысленное высказывание, автора которого требуется угадать. Если сделать это и ввести полное имя автора на английском, то игра выдаст награду в 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Запустите игру и зайдите в меню «Задачи». Там следует разыскать пункт «Цитата дня». Прочитайте цитату дня, найдите имя автора и введите его.

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