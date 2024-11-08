Назван автор цитаты дня из Hrum на 8-9 ноября

Обновилась цитата дня в Hrum на 8-9 ноября.

Цитата дня из Hrum на 8-9 ноября.

Автор цитаты: John Milton

Что такое цитата дня в Hrum

Ежедневно в 19:00 по Москве в приложении обновляется цитата дня. Если вы угадаете ее автора и введете его имя на английском языке, то получите 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте игру, перейдите в раздел «Задачи» и найдите там пункт «Цитата дня». Не забудьте, что нужно вводить полное имя автора. Опознайте цитату или воспользуйтесь готовым решением и получите награду.