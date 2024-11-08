Назван автор цитаты дня из Hrum на 8-9 ноября
Обновилась цитата дня в Hrum на 8-9 ноября.
Цитата дня из Hrum на 8-9 ноября.
Автор цитаты: John Milton
Что такое цитата дня в Hrum
Ежедневно в 19:00 по Москве в приложении обновляется цитата дня. Если вы угадаете ее автора и введете его имя на английском языке, то получите 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Откройте игру, перейдите в раздел «Задачи» и найдите там пункт «Цитата дня». Не забудьте, что нужно вводить полное имя автора. Опознайте цитату или воспользуйтесь готовым решением и получите награду.
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