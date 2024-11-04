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Сегодня, 19:07

Обнаружен автор ежедневной цитаты из Hrum на 4-5 ноября.

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Определено авторство цитаты дня из Hrum на 4-5 ноября.

Цитата дня из Hrum на 4-5 ноября.

Автор цитаты: Marcus Tullius Cicero

Что такое цитата дня в Hrum

Раз в судки приложение подсовывает игрокам высказывание известного человека. Определите авторство, введите полное имя автора на английском языке и получите 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в игру и перейдите в раздел «Задачи». Там находится пункт «Цитаты дня» — нажмите на него, введите правильный ответ и получите свои «хрумы». Задание обновляется каждый день в 19.00 по московскому времени.

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