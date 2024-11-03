Игроки узнали имя автора ежедневной цитаты в Hrum на 3-4 ноября

Определен автор цитаты дня в Hrum на 3-4 ноября.

Цитата дня из Hrum на 3-4 ноября.

Сегодняшнее высказывание принадлежит Dalai Lama

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Хотите получать больше внутренней валюты в игре? Тогда стоит обратить внимание на ежедневную цитату. Это короткое высказывание, автора которого нужно ввести в поле для ответа.

Как ввести цитату дня в Hrum

Новую цитату можно вводить каждый день в 19:00 по Москве. В приложении выберите раздел «Задачи» и найдите пункт «Цитата дня». Вы увидите высказывание, вопрос и свободное поле под ним — если вы знаете автора, набрать ответ не составит труда.