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Сегодня, 19:25

Найден автор ежедневной цитаты в Hrum на 29-30 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найден автор цитаты дня для Hrum на 29-30 ноября.

Автор цитаты: Robert Byrne

Что такое цитата дня в Hrum

Каждые сутки ровно в 19:00 по Москве в приложении обновляется цитата дня. Если узнать ее автора и ввести его полное имя на английском языке, то можно получить 150 CRUMBS.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в игру, найдите меню «Задачи» и перейдите в него. Затем тапнитье по пункту «Цитата дня». Теперь остается только набрать имя автора высказывания и получить свою награду.

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