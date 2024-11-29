Найден автор ежедневной цитаты в Hrum на 29-30 ноября

Найден автор цитаты дня для Hrum на 29-30 ноября.

Автор цитаты: Robert Byrne

Что такое цитата дня в Hrum

Каждые сутки ровно в 19:00 по Москве в приложении обновляется цитата дня. Если узнать ее автора и ввести его полное имя на английском языке, то можно получить 150 CRUMBS.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в игру, найдите меню «Задачи» и перейдите в него. Затем тапнитье по пункту «Цитата дня». Теперь остается только набрать имя автора высказывания и получить свою награду.