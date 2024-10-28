Игроки узнали автора цитаты в Hrum на 28-29 октября

Появилась цитата дня из Hrum на 28-29 октября.

Ответ на цитату дня в Hrum 28-29 октября.

Верный ответ: Socrates

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день в 19:00 в кликере Hrum появляется цитата дня — высказывание, авторство которого нужно установить. За верный ответ вы получаете монеты.

Как ввести цитату дня в Hrum

Цитата дня находится в разделе «Задачи». Введите ответ в свободное поле под вопросом и забирайте свои $HRUM. Можно поискать автора цитаты самостоятельно или воспользоваться готовыми ответами — во втором случае получится быстрее.