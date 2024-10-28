Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:09

Игроки узнали автора цитаты в Hrum на 28-29 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Hrum

Появилась цитата дня из Hrum на 28-29 октября.

Ответ на цитату дня в Hrum 28-29 октября.

Верный ответ: Socrates

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день в 19:00 в кликере Hrum появляется цитата дня — высказывание, авторство которого нужно установить. За верный ответ вы получаете монеты.

Как ввести цитату дня в Hrum

Цитата дня находится в разделе «Задачи». Введите ответ в свободное поле под вопросом и забирайте свои $HRUM. Можно поискать автора цитаты самостоятельно или воспользоваться готовыми ответами — во втором случае получится быстрее.

Читайте также
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Blum выпустили новое видео с секретным кодом от 28 октября

Для «Ведьмака 3» вышло три сюжетных мода в новых атмосферных локациях

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости