Названа автор цитаты для Hrum на 27-28 октября
Появилась цитата дня из Hrum на 27-28 октября
Цитата дня из Hrum на 27-28 октября.
Правильная автор цитаты: Ralph Waldo Emerson
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день пользователи Hrum получают возможность заработать дополнительные монеты, введя в приложении автора цитаты дня на английском языке. В качестве награды приходит 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Зайдите в приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите «Цитату дня». Введите правильный ответ и получите свои $HRUM. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00.
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