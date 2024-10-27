Названа автор цитаты для Hrum на 27-28 октября

Появилась цитата дня из Hrum на 27-28 октября

Цитата дня из Hrum на 27-28 октября.

Правильная автор цитаты: Ralph Waldo Emerson

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день пользователи Hrum получают возможность заработать дополнительные монеты, введя в приложении автора цитаты дня на английском языке. В качестве награды приходит 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите «Цитату дня». Введите правильный ответ и получите свои $HRUM. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00.