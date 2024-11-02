Раскрыто авторство ежедневной цитаты в Hrum на 2-3 ноября.

Определен автор цитаты дня в Hrum на 2-3 ноября.

Цитата дня из Hrum на 2-3 ноября.

Автор цитаты: Oprah Winfrey

Что такое цитата дня в Hrum

Цитата дня — один из простых способов заработать внутреннюю валюту игры. Отгадайте автора высказывания, введите его полное имя на английском и получите 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня» — появится само высказывание и поле для ввода правильного ответа. Цитата обновляется ежедневно в 19:00 по Москве.