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Сегодня, 19:20

Появилась новая цитата дня в Hrum на 14-15 декабря

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Изменилась цитата дня в Hrum на 14-15 декабря.

Цитата дня из Hrum на 14-15 декабря.

Автор цитаты:

Что такое цитата дня в Hrum

Игроки, желающие поднакопить баллов, могут угадать автора известного высказывания, ввести его имя прямо в игре и получить за это 150 CRUMBS. Цитата обновляется ежедневно в 19:00 по Москве.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в приложение, отыщите меню «Задачи» и тапните по пункту «Цитата дня». Введите полное имя автора цитаты на английском и получите награду.

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