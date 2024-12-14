Появилась новая цитата дня в Hrum на 14-15 декабря

Изменилась цитата дня в Hrum на 14-15 декабря.

Цитата дня из Hrum на 14-15 декабря.

Автор цитаты:

Что такое цитата дня в Hrum

Игроки, желающие поднакопить баллов, могут угадать автора известного высказывания, ввести его имя прямо в игре и получить за это 150 CRUMBS. Цитата обновляется ежедневно в 19:00 по Москве.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в приложение, отыщите меню «Задачи» и тапните по пункту «Цитата дня». Введите полное имя автора цитаты на английском и получите награду.