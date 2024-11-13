Обнародован автор ежедневной цитаты из Hrum на 13-14 ноября

Правильно опознан автор цитаты дня из Hrum на 13-14 ноября.

Цитата дня из Hrum на 13-14 ноября.

Автор цитаты: Plato

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день в 19:00 по московскому времени в Hrum появляется высказывание какого-либо известного человека. Если угадать автора высказывания и ввести его имя, то можно получить 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Найдите в игре раздел «Задачи», затем щелкните по пункту «Цитата дня». Введите в появившемся окошке полное имя автора цитаты на английском языке и получите награду.