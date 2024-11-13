Обнародован автор ежедневной цитаты из Hrum на 13-14 ноября
Правильно опознан автор цитаты дня из Hrum на 13-14 ноября.
Цитата дня из Hrum на 13-14 ноября.
Автор цитаты: Plato
Что такое цитата дня в Hrum
Каждый день в 19:00 по московскому времени в Hrum появляется высказывание какого-либо известного человека. Если угадать автора высказывания и ввести его имя, то можно получить 150 $HRUM.
Как ввести цитату дня в Hrum
Найдите в игре раздел «Задачи», затем щелкните по пункту «Цитата дня». Введите в появившемся окошке полное имя автора цитаты на английском языке и получите награду.
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