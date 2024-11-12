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Сегодня, 19:10

Назван автор ежедневной цитаты в Hrum на 12-13 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Назван автор цитаты дня в Hrum на 12-13 ноября.

Автор цитаты: William Shakespeare

Что такое цитата дня в Hrum

Угадайте автора крылатого изречения, введите его внутри приложения — и получите 150 едениц $HRUM, внутренней валюты приложения. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте игру в Telegram, перейдите в меню «Задачи» и выберите «Цитата дня». Теперь остается только ввести полное имя автора цитаты на английском языке и получить награду.

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