Назван автор ежедневной цитаты в Hrum на 12-13 ноября

Назван автор цитаты дня в Hrum на 12-13 ноября.

Автор цитаты: William Shakespeare

Что такое цитата дня в Hrum

Угадайте автора крылатого изречения, введите его внутри приложения — и получите 150 едениц $HRUM, внутренней валюты приложения. Цитата дня обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.

Как ввести цитату дня в Hrum

Откройте игру в Telegram, перейдите в меню «Задачи» и выберите «Цитата дня». Теперь остается только ввести полное имя автора цитаты на английском языке и получить награду.