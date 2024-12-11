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Обновилась ежедневная цитата в Hrum на 11-12 декабря

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Назван автор цитаты дня в Hrum на 11-12 декабря.

Автор цитаты: Confucius

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день разработчики помещают в игру новое известное высказывание. Если найти его автора и ввести правильное имя на английском языке, то можно получить 150 CRUMBS.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в игру и перейдите в меню «Задачи». Там следует выбрать пункт «Цитата дня», ввести имя и получить награду. Цитата обновляется ежедневно в 7 вечера по московскому времени.

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