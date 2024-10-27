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Хоррор в духе Resident Evil с 81% положительных отзывов отдают за 500 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Инди-хоррор в духе Resident Evil продают в Steam всего за 568 рублей. Connection: The Nightmare Within предлагает игроку не только сражаться с монстрами и погружаться в «мир ужасов и интриг», но и решать головоломки — некоторые из них окажутся весьма сложными.

Кроме того, игрок сможет переключаться между классической камерой в духе оригинальных Resident Evil и более современным видом от третьего лица. Те, кто купили игру, оценили ее весьма высоко — 81% отзывов оказались положительными.

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