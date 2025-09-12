Первый патч для Hollow Knight: Silksong. Разработчики ослабили боссов и исправили критические ошибки

Студия Team Cherry выпустила первое крупное обновление (патч 1.0.28497) для action-adventure Hollow Knight: Silksong. Основными целями патча стали исправление багов, блокирующих прогресс, и тонкая настройка баланса игры, чтобы сделать начальные этапы прохождения более комфортными.

Наиболее заметным для игроков изменением стало ослабление двух сложных боссов из начала игры — Moorwing и Sister Splinter. Помимо этого, разработчики устранили множество технических проблем: исправлены прыжки с отскоком на отдельных платформах, исчезновение плаща главной героини Хорнет и работа курьерской доставки. Также был уменьшен урон от врагов Sandcarvers, увеличен шанс выпадения ценных наград и убрана неуязвимость существ Swamp Squits под водой. Для удобства игроков снижены цены у торговца Bellway и на точки отдыха Bell Bench в середине игры.