Один из главных хитов 2024 года растерял всю свою аудиторию

Игроки на ПК стали реже заходить в Helldivers 2 — аудитория игры снизалась почти на 90 процентов.

Helldivers 2. Фото Sony

Если в феврале 2024-го онлайн превышал 450 тысяч человек, то сейчас число игроков еле-еле собирается в 20 тысяч.

Потеря интереса связана с очень маленьким количеством контента и его редкими обновлениями — чаще всего Arrowhead «балует» геймеров боевыми пропусками, а не сюжетными дополнениями и дополнительными миссиями.

Helldivers 2. Фото Sony

Еще одна причина — запрет игры в 170 странах, где отсутствует сервис PlayStation Network. Разработчики пытаются что-то с этим сделать, но игра до сих пор недоступна для покупки в десятках регионов.