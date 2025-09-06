Успех старта с рейтингом 88% от Hell is Us

Приключенческий экшен Hell is Us спустя двое суток после релиза получил в Steam 88% положительных отзывов.

Онлайн игры превысил 3900 человек. Hell is Us получила высокие оценки за мрачную атмосферу, глубокий сюжет, необычный подход к исследованию, отсутствие карты и маркеров, что превращает игру в настоящее приключение. Пользователи Steam отметили богатство мира, разнообразие локаций, проработанность окружения и систему коллекционирования, а также практическое применение найденных материалов.

Филатов Руслан