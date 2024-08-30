Появилось прохождение мини-игры с ключом в Hamster Kombat 30-31 августа

Игроки уже поделились решением головоломки из Hamster Kombat на 30-31 августа.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

Принцип мини-игры можно описать буквально в нескольких словах. Вам дается минута на то, чтобы перенести ключ к правой стороне поля, где указан выход со стрелкой. Нужно проявить смекалку и понять, в какой последовательности и в каком направлении передвинуть красные и зеленые свечи «марубозу» — именно они мешают ключу продвигаться к выходу.

Недавно головоломка ненадолго пропала из приложения, но вскоре появилась вновь. Большинство игроков обрадовались ее возвращению — еще один источник ключей перед листингом точно не повредит. Если вы не знаете, зачем их коллекционировать, ответ таков: чем больше у игрока ключей, тем больше токенов во время аирдропа ему перепадет.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Hamster Kombat работает внутри популярного мессенджера Telegram — стоит завести аккаунт, если у вас его до сих пор нет. Попасть в головоломку можно через кнопку «Мини-игра» или раздел Playground, в котором, кстати, вы найдете еще больше игр с ключами.

Кому-то головоломка может показаться непривычно сложной, поэтому стоит воспользоваться готовой видеоинструкцией. На ней записано прохождение игры от начала до конца.

Имеет смысл ставить видео на паузу и затем повторять каждый шаг. Советуем делать это быстро, иначе вы рискуете не уложиться в отведенное время и придется ждать еще 5 минут, ведь саму игру в приложении поставить на паузу не получится. Следуя этим рекомендациям, вы точно не упустите ключ.

Видео с готовым прохождением скидывают в Сеть практически сразу после обновления головоломки в приложении — ориентироваться стоит на 23:00 по мск.