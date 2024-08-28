Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 28-29 августа

В Интернете появились комбо-карты для Hamster Kombat на 28-29 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 29-30 августа.

HamsterTube — раздел PR and Team

Oracle — раздел Web3

Investments in farming — раздел Specials

Что такое комбо-карты для Hamster Kombat

Все карточки в «Хомяке» в первую очередь нужны для повышения пассивного дохода игроков, который, в свою очередь, будет оцениваться во время распределения токенов. Однако каждый день в 15:00 по мск определяются три карты, которые также принесут игроку пять миллионов монет — для этого придется открыть или прокачать все три.

Как собрать ежедневное комбо в Hamster Kombat

Нажмите кнопку Mine (обозначена киркой) или «Комбо» прямо в главном меню игры. Затем разыщите нужные карточки в одной из категорий. Всего их пять — Legal, Specials, Markets, PR&Team и Web 3. Потратьте энную сумму внутренней валюты на их покупку или прокачку — и награда будет у вас в кармане.