Известен ежедневный шифр для Hamster Kombat на 29-30 августа
Появился ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat на 29-30 августа.
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Что такое ежедневный код в Hamster Kombat
Каждый день игроки в «Хомяка» получают возможность заработать лишний миллион монет без каких-либо вложений. Ежедневный шифр обновляется в 22:00 — и с этого момента у пользователей есть ровно сутки, чтобы ввести его.
Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat
Для этого понадобится немного терпения. Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры и дождитесь, пока фон хомяка станет красным. Это значит, что можно отбивать шифр, используя азбуку Морзе:
1. Точка (.) — короткий клик.
2. Тире (-) — длинный, секунда или две, клик.
Между буквами слова стоит выдерживать небольшие паузы. Вы поймете, что ввели букву правильно, если она появится на этом же экране.
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