Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 27-28 августа уже обновился
Раскрыт шифр на миллион в «Хамстер Комбат» 27.08 — 28.08.
M = — —
A = . —
R = . — .
T = —
A = . —
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Это слово на английском языке, а иногда число, закодированное с помощью азбуки Морзе. Каждой букве соответствует последовательность точек и тире — именно их нужно вбивать в приложении Hamster Kombat.
Нашли актуальный код в Сети — открыли приложение — вбили код — получили миллион монет. Вводить символы легко, а получать награду приятно, поэтому многие игроки с нетерпением ждут, когда появится новый шифр — кстати, обновляется он в 22:00 по Москве.
Как правильно ввести ежедневный шифр
Не у всех получается правильно применить шифр, поэтому лучше заранее ознакомиться с простыми правилами.
Правило 1. Кнопка «Ежедневный шифр» меняет цвет фона и активирует режим ввода — в обычном режиме вбивать код бесполезно.
Правило 2. Если хотите получить точку (.), прикосновение к экрану должно быть быстрым.
Правило 3. Если хотите получить тире (—), прикосновение к экрану должно быть продолжительнее — около 1-2 секунд.
Что делать, если не получается ввести код азбуки Морзе
Чаще всего пользователи слишком торопятся и не обращают внимания на буквы — они должны по очереди высвечиваться над хомячком.
Однако если вы будете медлить, код может обнулиться и потребуется начинать все заново. Иногда приложение подтормаживает, поэтому стоит набраться терпения. Уверены, что в конце концов у вас все получится!