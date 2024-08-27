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Сегодня, 22:00

Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 27-28 августа уже обновился

Евгения Воскресенская
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Раскрыт шифр на миллион в «Хамстер Комбат» 27.08 — 28.08.

M = — —
A = .
R = . — .
T =
A = .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это слово на английском языке, а иногда число, закодированное с помощью азбуки Морзе. Каждой букве соответствует последовательность точек и тире — именно их нужно вбивать в приложении Hamster Kombat.

Нашли актуальный код в Сети — открыли приложение — вбили код — получили миллион монет. Вводить символы легко, а получать награду приятно, поэтому многие игроки с нетерпением ждут, когда появится новый шифр — кстати, обновляется он в 22:00 по Москве.

Как правильно ввести ежедневный шифр

Не у всех получается правильно применить шифр, поэтому лучше заранее ознакомиться с простыми правилами.

Правило 1. Кнопка «Ежедневный шифр» меняет цвет фона и активирует режим ввода — в обычном режиме вбивать код бесполезно.

Правило 2. Если хотите получить точку (.), прикосновение к экрану должно быть быстрым.

Правило 3. Если хотите получить тире (—), прикосновение к экрану должно быть продолжительнее — около 1-2 секунд.

Что делать, если не получается ввести код азбуки Морзе

Чаще всего пользователи слишком торопятся и не обращают внимания на буквы — они должны по очереди высвечиваться над хомячком.

Однако если вы будете медлить, код может обнулиться и потребуется начинать все заново. Иногда приложение подтормаживает, поэтому стоит набраться терпения. Уверены, что в конце концов у вас все получится!

Хомяк. В Hamster Kombat вышли комбо карточки на 27-28 августа

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