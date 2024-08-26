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Сегодня, 22:00

Обновился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27 августа

Евгения Воскресенская
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Пользователи уже делятся шифром для Hamster Kombat на 26-27 августа.

B = . . .
R = . — .
O = — — —
N = .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

В «Хомяке» есть простой и быстрый способ зарабатывать 1 000 000 монет ежедневно. В отличие от других активностей, для этого не требуется покупать карточки, приглашать друзей или решать сложные головоломки.

Достаточно ввести одно слово на английском языке, закодированное с помощью точек и тире. За основу взят принцип азбуки Морзе. Иногда закодированной оказывается последовательность цифр — размер выигрыша от этого не меняется.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Во-первых, нужно озаботиться поиском свежего шифра — он, как правило, без проблем находится в Сети. Ищите код на конкретное число, поскольку в 22:00 по мск он изменится и вы не сможете получить выигрыш.

Во-вторых, придется пополнить число пользователей Telegram, ведь в доступ к «Хомяку» осуществляется через него. Если у вас уже есть аккаунт в мессенджере, то остается ввести название игры в поиске — и запустить ее.

С помощью кнопки «Ежедневный шифр» можно активировать режим ввода. Чтобы игроку было проще сориентироваться, приложение меняет цвет фона за хомяком. После этого можно приступать к вводу, опираясь на простые правила:

1. Быстрое прикосновение к экрану активирует точку (.)
2. Долгое прикосновение (1-2 секунды) активирует тире (—)

Что делать, если не получается ввести секретный шифр

Не надо опускать руки, ведь многие вещи приходят с опытом. Даже ветеранам приложения не всегда удается ввести код с первого раза, что уж говорить о новичках. Стоит запастись терпением и ответить себе на несколько вопросов.

Успевают ли буквы из шифра высветиться на экране, или вы вводите код чересчур поспешно? Актуален ли шифр в текущий момент — может, лучше поискать другой? Если вы вводите символы снова и снова, но первая буква слова так и не появляется, велика вероятность, что шифр устарел. Не делаете ли вы слишком долгих пауз между вводом символов азбуки Морзе? Все это может повлиять на успех.

Хомяк. Выложено комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat на 26-27 августа
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