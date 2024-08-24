Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 24-25 августа уже разгадан

Появился новый ежедневный шифр для Hamster Kombat на 24-25 августа.

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Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Короткое слово на английском языке, обычно отсылающее к миру криптовалют — ключ к награде в миллион монет. Шифр обновляется каждый день в 22:00.

Как правильно ввести ежедневный шифр

Для этого нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр». Фон приложения станет красным — это значит, что можно тапать клавишу по правилам:

1. Точка (.) — длинный тап.

2. Тире (-) — короткий тап.

Между буквами слова стоит делать короткие паузы — правильно введенные буквы появятся на этом же экране.

Нужно ли вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Конечно, миллион — это не очень много, особенно для опытных игроков. С другой стороны — почему бы и не потратить минуту-другую для того, чтобы получить возможность еще немного повысить свою долю токенов в ходе эйрдропа?