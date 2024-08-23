Изменился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 августа

Публикуем свежую версию ежедневного шифра в «Хамстер Комбат» 23.08 — 24.08.

2 = . . — — —

0 = — — — — —

4 = . . . . —

8 = — — — . .

В Hamster Kombat тап приносит игроку одну монету, а шифр — целый миллион! Не хватает валюты на карточки, или просто хотите поправить финансовое состояние своего хомяка? Объясняем, как это сделать без особых усилий.

С чего начать ввод шифра в Hamster Kombat

Каких-то особых умений не требуется: ежедневный код построен на основе азбуки Морзе, о которой не слышал только ленивый. Узнать, какой шифр актуален на сегодня, не составит труда.

Информация о нем быстро распространяется в Сети сразу после обновления шифра в приложении. Меняется код каждый день в 22:00 и действует ровно сутки.

В слитом шифре вы, скорее всего, увидите закодированное слово на английском языке. Каждой букве соответствует последовательность точек и тире, которые и требуется вводить в приложении.

Как вводить шифр в «Хомяке»

Присоединиться к числу пользователей Hamster Kombat можно только через телегу. После загрузки игры должно высветиться главное меню с изображением хомячка в середине экрана. Сейчас ваша задача — отыскать кнопку «Ежедневный шифр».

Одно нажатие на нее должно поменять фон вокруг хомяка и активировать режим ввода шифра. Если фон не изменился, это значит, что режим не активирован!

1. Быстрое прикосновение к экрану активирует точку (.)

2. Долгое прикосновение (1-2 секунды) активирует тире (—)

Что делать, если не получается ввести ежедневный шифр в «Хамстер Комбат»

На первых порах вводить шифр может быть непривычно и даже сложно. Приложение не дает игроку придерживаться удобного темпа — вводить придется быстро, иначе слово сбросится и придется начинать сначала.

Торопиться тоже не стоит, в противном случае вы рискуете пропустить какой-нибудь символ. Если введенная буква не отобразилась на экране, значит что-то пошло не так. Возможно, ваш шифр успел потерять актуальность.