Разгадан ежедневный шифр для Hamster Kombat на 2-3 сентября

Появилась секретная шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat на 2-3 сентября.

W: • — —

I: • •

T: —

H: • • • •

D: — • •

R: • — •

A: • —

W: • — —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Правильно введя слово при помощи азбуки Морзе игроки получают миллион монет. Сумма для опытных игроков небольшая, но и игнорировать ее не стоит — листинг будет совсем скоро, и всем нужны карточки для повышения дохода. Действует шифровка ровно сутки, а потом обновляется в 22:00.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» и дождитесь, пока фон кнопки не станет красным. После этого можно вводить шифр:

1. Точка (.) — короткий клик

2. Тире (-) — удерживайте палец секунду или две

3. Делайте небольшие паузы между буквами слова

Если все делать правильно, то слово будет постепенно появляться на экране, а по завершению ввода вы получите миллион монет.