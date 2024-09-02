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Разгадан ежедневный шифр для Hamster Kombat на 2-3 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась секретная шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat на 2-3 сентября.

W: • — —
I: • •
T: —
H: • • • •
D: — • •
R: • — •
A: • —
W: • — —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Правильно введя слово при помощи азбуки Морзе игроки получают миллион монет. Сумма для опытных игроков небольшая, но и игнорировать ее не стоит — листинг будет совсем скоро, и всем нужны карточки для повышения дохода. Действует шифровка ровно сутки, а потом обновляется в 22:00.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» и дождитесь, пока фон кнопки не станет красным. После этого можно вводить шифр:

1. Точка (.) — короткий клик
2. Тире (-) — удерживайте палец секунду или две
3. Делайте небольшие паузы между буквами слова

Если все делать правильно, то слово будет постепенно появляться на экране, а по завершению ввода вы получите миллион монет.

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