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Сегодня, 22:04

Секретный ежедневный шифр в Hamster Kombat на 1 сентября раскрыт

Евгения Воскресенская
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Новый шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября принесет миллион монет.

Буква F: • • — •
Буква U: • • —
Буква N: — •
Буква K: — • —
Буква Y: — • — —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

До распределения токенов осталось меньше месяца — сейчас игрокам нужны любые средства, которые помогут прокачать аккаунт. Ежедневный шифр дает награду в 1 000 000 монет. Их можно потратить на покупку карт, которые станут приносить хорошую пассивную прибыль.

В основе шифра заложен принцип кодирования азбуки Морзе — буквы английского алфавита заменяются сочетанием точек и тире. Как правило, разработчики шифруют короткое слово, но иногда может попасться и последовательность цифр.

Благодаря этому коду миллионером можно становиться хоть каждый день — шифр меняется в 22:00 по московскому времени и действует ровно сутки.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Сделать это просто, но есть несколько нюансов. Во-первых, активировать специальный режим ввода в приложении поможет кнопка «Ежедневный шифр» — обратите внимание, изменился ли цвет фона вокруг хомяка.

Во-вторых, точка (.) вводится через короткий тап, а тире (—) — через длинный (1-2 секунды). Эти символы высветятся у вас на экране — вы сразу увидите, если случайно считается не тот символ.

Не получается ввести код азбуки Морзе

Даже у опытных игроков не всегда получается вбить шифр с первого раза. Дрогнул палец или задержались с вводом очередной буквы — и активацию придется начинать заново. Чем чаще тренируетесь, тем лучше у вас будет получаться.

Если буквы не просто сбрасываются при вводе, а даже не появляются на экране, стоит задуматься: возможно, шифр просто-напросто устарел.

Хомяк. Выпущено свежее комбо для Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября

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