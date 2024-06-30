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Новый шифр на миллион монет в Hamster Kombat — его можно активировать с 30 июня по 1 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.

Авторы Telegram-кликера Hamster Kombat вновь дарят игрокам миллион монет. Для получения халявы нужно ввести секретный шифр Морзе. Он выглядит так:

L . — . .
E .
D — . .
G — — .
E .
R . — .

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Введение шифра — дело несложное. В главном меню выберите пункт «Ежедневный шифр», после чего натапайте его, согласно схеме:

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

Между буквами обязательно делать небольшие паузы, иначе все может сбиться.

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