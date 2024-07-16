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Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 17 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Щедрый хомячок вновь делится миллионами. Обновился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat он актуален на 16-17 июля.

L: • — • •
O: — — —
O: — — —
P: • — — •

Что такое секретный шифр Морзе в Hamster Kombat

Шифр в Hamster Kombat — это способ легко поднять один миллион монеток. Обновляется он каждый день, поэтому игроки стабильно могут пополнять свои золотые залежи в игре. Шифр представляет из себя набор букв, точек и тире, которые нужно правильно ввести и получить свой миллион.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.

Правила ввода шифра:
Точка (.) — короткий тап.
Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

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