Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 19-20 июля
Расшифрован ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat. Слово на 19-20 июля выглядит так:
B: — . . .
E: .
A: . —
C: — . — .
O: — — —
N: — .
Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat
Один из простых способов получить побольше монет. Достаточно ввести короткий код азбукой Морзе и игрок получит миллион единиц внутриигровой валюты. Новые коды появляются каждый день в 22:00 по мск.
Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat
Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:
1. Точка (.) — быстрый тап
2. Тире (—) — продолжительный тап
3. Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране
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