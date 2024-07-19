Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 19-20 июля

Расшифрован ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat. Слово на 19-20 июля выглядит так:

B: — . . .

E: .

A: . —

C: — . — .

O: — — —

N: — .

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Один из простых способов получить побольше монет. Достаточно ввести короткий код азбукой Морзе и игрок получит миллион единиц внутриигровой валюты. Новые коды появляются каждый день в 22:00 по мск.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — быстрый тап

2. Тире (—) — продолжительный тап

3. Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране