Назван новый шифр для крипто-хомяка (Hamster Kombat) на 5-6 июля

В Hamster Kombat обновился секретный шифр азбуки Морзе, который подарит игрокам миллион монеток с 5 по 6 июля. Вот он:

B — . . .

U . . —

R . — .

N — .

Как ввести секретный шифр Морзе в Hamster Kombat

Чтобы попасть в меню ввода шифра, в главном меню приложения откройте раздел «Ежедневный шифр», после чего введите комбинацию, согласно схеме:

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

Не забывайте о небольших паузах между буквами — если вводить код слишком быстро, то игра может его не засчитать. После ввода шифра миллион монеток автоматически зачислится на ваш игровой счет.