Раскрыт новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 июля

Больше монет Богам монет — в Hamster Kombat обновился шифр азбуки Морзе на 4-5 июля. Выглядит он так:

S . . .

T —

A . —

K — . —

E .

Ввести шифр легче легкого. В главном меню откройте раздел «Ежедневный шифр», после чего натапайте его, согласно схеме:

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

Между буквами обязательно делать небольшие паузы, иначе все может сбиться. После ввода шифра миллион монеток автоматически зачислятся на аккаунт.