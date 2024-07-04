Раскрыт новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 июля
Больше монет Богам монет — в Hamster Kombat обновился шифр азбуки Морзе на 4-5 июля. Выглядит он так:
S . . .
T —
A . —
K — . —
E .
Ввести шифр легче легкого. В главном меню откройте раздел «Ежедневный шифр», после чего натапайте его, согласно схеме:
Точка (.) — короткий тап.
Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.
Между буквами обязательно делать небольшие паузы, иначе все может сбиться. После ввода шифра миллион монеток автоматически зачислятся на аккаунт.
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