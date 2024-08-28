Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:00

Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 28-29 августа обновлен

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилась секретная шифровка для Hamster Kombat на 28-29 августа.

F: • • — •
I: • •
G: — — •
H: • • • •
T: —
Y: — • — —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Прежде всего, это возможность получить миллион монет, которые помогут новым игрокам побыстрее прокачать аккаунт перед листингом. Каждый день в 22:00 появляется шифр, записанный при помощи азбуки Морзе — и для получения награды нужно правильно его ввести.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон кнопки покраснеет — это значит, что теперь по ней можно отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (-) — длинный тап, 1-2 секунды.

Делайте между буквами слова небольшие паузы, следите за верно набранными буквами — и вскоре код будет введен, после чего миллион можно будет забирать.

0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Мирра Андреева стартовала с победы на US Open
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Объявлена дата листинга Hamster Kombat — теперь официально

Головоломка с ключом из Hamster Kombat на 28-29 августа получила решение
Новости
RSS RSS
Все новости