Разгадана секретная шифровка для Hamster Kombat на 25-26 августа
Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 25-26 августа.
D: — • •
U: • • —
R: • — •
O: — — —
V: • • • —
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Это короткое (обычно) слово на английском языке, так или иначе относящееся к криптовалютам. Но вводить его придется необычным способом — не с клавиатуры, а тапая символы азбуки Морзе.
Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat
Правильно введенное слово позволит получить миллион монет без каких-либо дополнительных условий. Конечно, сильнее всего эта сумма поможет начинающим игрокам, но и для прокачанных аккаунтов лишней она не станет.
Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Когда фон станет красным — начинайте отбивать код:
1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — длинный тап (1 или 2 секунды)
3. Между буквами стоит делать небольшие паузы
Если делать все правильно, то буквы загаданного слова будут появляться одна за одной. Когда будут введены все — вы получите миллион монет.