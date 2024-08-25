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Сегодня, 22:00

Разгадана секретная шифровка для Hamster Kombat на 25-26 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 25-26 августа.

D: — • •
U: • • —
R: • — •
O: — — —
V: • • • —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это короткое (обычно) слово на английском языке, так или иначе относящееся к криптовалютам. Но вводить его придется необычным способом — не с клавиатуры, а тапая символы азбуки Морзе.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Правильно введенное слово позволит получить миллион монет без каких-либо дополнительных условий. Конечно, сильнее всего эта сумма поможет начинающим игрокам, но и для прокачанных аккаунтов лишней она не станет.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Когда фон станет красным — начинайте отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — длинный тап (1 или 2 секунды)
3. Между буквами стоит делать небольшие паузы

Если делать все правильно, то буквы загаданного слова будут появляться одна за одной. Когда будут введены все — вы получите миллион монет.

Хомяк. Комбо-карты для Hamster Kombat на 25-26 августа уже раскрыты

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