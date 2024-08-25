Разгадана секретная шифровка для Hamster Kombat на 25-26 августа

Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 25-26 августа.

D: — • •

U: • • —

R: • — •

O: — — —

V: • • • —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это короткое (обычно) слово на английском языке, так или иначе относящееся к криптовалютам. Но вводить его придется необычным способом — не с клавиатуры, а тапая символы азбуки Морзе.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Правильно введенное слово позволит получить миллион монет без каких-либо дополнительных условий. Конечно, сильнее всего эта сумма поможет начинающим игрокам, но и для прокачанных аккаунтов лишней она не станет.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Когда фон станет красным — начинайте отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап

2. Тире (-) — длинный тап (1 или 2 секунды)

3. Между буквами стоит делать небольшие паузы

Если делать все правильно, то буквы загаданного слова будут появляться одна за одной. Когда будут введены все — вы получите миллион монет.