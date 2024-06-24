Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:00

Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка (Hamster Kombat) на 25 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 24-25 июня. Вот он:

A . —
L . — . .
T —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире, складывающаяся в короткое слово на английском языке.

Для чего нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Для получения весомой суммы во внутрииигровой валюте — сразу миллиона монет. Разумеется, старые «хомяководы» набирают ее за считанные минуты, но для новичков она может оказаться крепким подспорьем.

Hamster Kombat. Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Секретный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

После недавнего обновления дизайна приложения достаточно нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. После этого фон вашего хомяка станет сильным, и можно вводить шифр по следующим правилам:

1. Точка (•) — короткое нажатие.
2. Тире () — длинное (секунда-две) нажатие.
3. Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы.

Если делать все правильно, то нужное слово будет появляться на этом же экране.

0
Читайте также
Умерла бывшая теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева
«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клуб романтики» окончательно ушел из России — авторы не послушали Роскомнадзор

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости