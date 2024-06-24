Раскрыт секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка (Hamster Kombat) на 25 июня
Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 24-25 июня. Вот он:
A . —
L . — . .
T —
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Комбинация точек и тире, складывающаяся в короткое слово на английском языке.
Для чего нужен секретный шифр в Hamster Kombat
Для получения весомой суммы во внутрииигровой валюте — сразу миллиона монет. Разумеется, старые «хомяководы» набирают ее за считанные минуты, но для новичков она может оказаться крепким подспорьем.
Секретный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве.
Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat
После недавнего обновления дизайна приложения достаточно нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. После этого фон вашего хомяка станет сильным, и можно вводить шифр по следующим правилам:
1. Точка (•) — короткое нажатие.
2. Тире (—) — длинное (секунда-две) нажатие.
3. Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы.
Если делать все правильно, то нужное слово будет появляться на этом же экране.