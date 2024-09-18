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Опубликован шифр для Hamster Kombat на 18-19 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирована шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat на 18-19 сентября.

O: — — —
K: — • —
X: — • • —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Игра предоставляет немало возможностей по заработку внутренней валюты, и одна из них — это ежедневный шифр, который обновляется каждый день в 22:00 по мск. Если ввести его, то можно получить один миллион монет.

Как правильно ввести шифр в Hamster Kombat

Перейдите в нужный режим, нажав кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения — фон кнопки должен стать красным. После этого начинайте вводить код, придерживаясь следующих правил:

1.) Точка (.) — быстрое нажатие
2.) Тире (-) — продолжительное нажатие
3.) Между буквами стоит выдерживать небольшие паузы

Если делать все правильно, то слово будет появляться на этом же экране.

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