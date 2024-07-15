Декодирован секретный шифр для «Хомяка» на 15-16 июля — он принесет миллион монет

Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 15-16 июля.

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Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Каждый день, в 22:00 по Москве, появляется слово, которое нужно ввести в приложении азбукой Морзе.

Если сделать это правильно, то игрок получит сразу миллион монет.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Необходимо нажать кнопку «Ежедневный шифр» или Mine (обозначена картинкой с киркой). Фон станет красным — это значит, что пора вводить код.

Правила следующие:

1. Точка (.) — короткое нажатие

2. Тире (—) — длинное, одна-две секунды, нажатие

3. Между разными буквами словам нужно делать небольшие паузы. Правильно введенный символ появится на этом же экране.