Декодирован секретный шифр для «Хомяка» на 15-16 июля — он принесет миллион монет
Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 15-16 июля.
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Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat
Каждый день, в 22:00 по Москве, появляется слово, которое нужно ввести в приложении азбукой Морзе.
Если сделать это правильно, то игрок получит сразу миллион монет.
Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat
Необходимо нажать кнопку «Ежедневный шифр» или Mine (обозначена картинкой с киркой). Фон станет красным — это значит, что пора вводить код.
Правила следующие:
1. Точка (.) — короткое нажатие
2. Тире (—) — длинное, одна-две секунды, нажатие
3. Между разными буквами словам нужно делать небольшие паузы. Правильно введенный символ появится на этом же экране.
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