Стал доступен ежедневный шифр в Hamster Kombat на 13-14 августа
Успейте ввести секретный код азбуки Морзе в «Хомяке» 13.08 — 14.08.
I: • •
N: — •
C: — • — •
O: — — —
M: — —
E: •
За ввод шифра дается 1 миллион монет — отличное подспорье для новичка, который сможет приобрести на них карточки. Для опытных игроков эта сумма, конечно, небольшая, но миллион, как говорится, на дороге не валяется!
Откройте приложение — на экране заметите поле «Ежедневный шифр». Выберите его и дождитесь, когда цвет вокруг хомяка изменится. Не забывайте, что каждой букве соответствует своя последовательность точек и тире:
— Тире (—) получается долгим нажатием (1-2 сек.)
— Точка (.) получается легким нажатием (меньше 1 сек.)
Опытные игроки советуют не торопиться и подождать, когда каждая введенная буква высветится на экране.
Приложение может лагать, поэтому запаситесь терпением. К счастью, количество попыток ограничено только временными рамками — в вашем распоряжении 24 часа. Cвежий шифр выходит каждый вечер в 22:00 по мск.