Стал доступен ежедневный шифр в Hamster Kombat на 13-14 августа

Успейте ввести секретный код азбуки Морзе в «Хомяке» 13.08 — 14.08.

I: • •

N: — •

C: — • — •

O: — — —

M: — —

E: •

За ввод шифра дается 1 миллион монет — отличное подспорье для новичка, который сможет приобрести на них карточки. Для опытных игроков эта сумма, конечно, небольшая, но миллион, как говорится, на дороге не валяется!

Откройте приложение — на экране заметите поле «Ежедневный шифр». Выберите его и дождитесь, когда цвет вокруг хомяка изменится. Не забывайте, что каждой букве соответствует своя последовательность точек и тире:

— Тире (—) получается долгим нажатием (1-2 сек.)

— Точка (.) получается легким нажатием (меньше 1 сек.)

Опытные игроки советуют не торопиться и подождать, когда каждая введенная буква высветится на экране.

Приложение может лагать, поэтому запаситесь терпением. К счастью, количество попыток ограничено только временными рамками — в вашем распоряжении 24 часа. Cвежий шифр выходит каждый вечер в 22:00 по мск.