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Сегодня, 22:00

Раскрыт шифр для криптохомяка (Hamster Kombat) на 11-12 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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И снова расшифрован секретный код для Хомяка. На этот раз он будет действовать с 11 по 12 июля. И выглядит он так:

N .
O
D . .
E .
S . . .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это способ получать по миллиону монет каждый день. Для этого нужно ввести один из кодов, состоящий из символов азбуки Морзе — точек и тире. Шифр обновляется каждый день в 22:00 по мск, а узнать его можно на нашем сайте.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.

Как вводить азбуку Морзе в Хомяке

1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире () — длинный (1-2 секунды) тап.

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