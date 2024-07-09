Новый шифр в Хомяке на 10 июля разгадали за секунды
Игроки раскрыли новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 10 июля. Бесплатный «лимончик» появится у вас, когда вы введете:
G — — .
A . —
S . . .
Что еще за секретный шифр
Шифр в Hamster Kombat — это набор точек и тире, которыми зашифровано английское слово. Если ввести его правильно, то игрок получает миллион монет.
Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:
1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (—) — более длинное, секунда или две, нажатие.
Введенные буквы будут появляться прямо на экране. Если сделать все правильно, то миллион внутриигровых монет автоматически зачислятся на аккаунт.
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