Новый шифр в Хомяке на 10 июля разгадали за секунды

Игроки раскрыли новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 10 июля. Бесплатный «лимончик» появится у вас, когда вы введете:

G — — .

A . —

S . . .

Что еще за секретный шифр

Шифр в Hamster Kombat — это набор точек и тире, которыми зашифровано английское слово. Если ввести его правильно, то игрок получает миллион монет.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Тогда фон станет красным, и можно будет вводить слово при помощи тапов. Правила следующие:

1. Точка (.) — короткое нажатие.

2. Тире (—) — более длинное, секунда или две, нажатие.

Введенные буквы будут появляться прямо на экране. Если сделать все правильно, то миллион внутриигровых монет автоматически зачислятся на аккаунт.