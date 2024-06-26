Какой секретный шифр азбуки Морзе ввести в Hamster Kombat 26-27 июня

В Hamster Kombat обновился секретный шифр для Hamster Kombat, который можно будет активировать с 26 по 27 июня. Он выглядит так:

M — —

I . .

N — .

E .

R . — .

Шифр в Hamster Kombat — это комбинация точек и тире, которая помогает получить один миллион внутриигровой валюты. Для активации шифра необходимо нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню, подождать, пока фон за хомяком покраснеет, после чего начать тапать на хомяка, соблюдая условия:

Точка (•) — короткое нажатие.

Тире (—) — длинное (секунда-две) нажатие.

Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы.

Если делать все правильно, то нужное слово будет появляться на этом же экране.