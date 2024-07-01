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Сегодня, 22:00

В Hamster Kombat раскрыли новый шифр азбуки Морзе на 1-2 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Игроки раскрыли новый секретный шифр азбуки Морзе на миллион монет для Hamster Kombat — активировать его можно с 1 по 2 июля. Сегодня шифр такой:

K — . —
Y — . — —
C — . — .

Чтобы ввести шифр, выберете пункт «Ежедневный шифр» из главного меню. Когда экран засияет красным, смело нащелкивайте шифр, соблюдая инструкцию:

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

Не забывайте делать небольшие паузы между буквами! Если вводить буквы слишком быстро, то шифр собьется и вы начнете его набор заново.

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