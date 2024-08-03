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Сегодня, 22:02

Опубликован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа:

S = . . .
C = . .
R = . .
Y = .
P = . .
T =

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире, символов азубки Морзе. Эти символы складываются в короткое слово на английском, обычно имеющих отношение к криптовалютам. Если ввести слово в нужном режиме, то игрок получит миллион монет.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите на «Ежедневный шифр». Красный цвет фона означает, что режим включился:

1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире () — длинный тап.
3. Между отдельными буквами нужно делать небольшие паузы.

Правильно введенные буквы будут появляться прямо на этом экране.

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