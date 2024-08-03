Опубликован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа
Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа:
S = . . .
C = — . — .
R = . — .
Y = — . — —
P = . — — .
T = —
Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat
Комбинация точек и тире, символов азубки Морзе. Эти символы складываются в короткое слово на английском, обычно имеющих отношение к криптовалютам. Если ввести слово в нужном режиме, то игрок получит миллион монет.
Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat
Нажмите на «Ежедневный шифр». Красный цвет фона означает, что режим включился:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный тап.
3. Между отдельными буквами нужно делать небольшие паузы.
Правильно введенные буквы будут появляться прямо на этом экране.
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