В Хомяке (Hamster Kombat) вышел новый секретный шифр на 27-28 июня

Hamster Kombat обновила секретный шифр на миллион монеток, который можно будет активировать с 27 по 28 июня. Шифр выглядит так:

S . . .

T —

A . —

B — . . .

L . — . .

E .

Секретный шифр Морзе — это комбинация точек и тире в Hamster Kombat, которая дарит игрокам миллион золотых монеток. Для активации шифра необходимо нажать на кнопку «Ежедневный шифр», подождать, пока фон за хомяком станет красным, после чего начать тапать на хомяка, соблюдая условия:

Точка (•) — короткое нажатие.

Тире (—) — длинное (секунда-две) нажатие.

Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы.