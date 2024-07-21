Рассекречен еще один шифр в Hamster Kombat на 21-22 июля 2024 года
Рассекречен шифр для Hamster Kombat на 21-22 июля.
L . — . .
O — — —
C — . — .
K — . —
E .
R . — .
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Шифр для Hamster Kombat помогает подкопить монет или обзавестись внушительным стартовым капиталом в один миллион золотых.
Чтобы его получить, достаточно ввести короткий код азбукой Морзе. Новые коды появляются каждый день в 22:00 по мск.
Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:
1. Точка (.) — быстрый тап.
2. Тире (—) — продолжительный тап.
3. Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране.
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