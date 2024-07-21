Рассекречен еще один шифр в Hamster Kombat на 21-22 июля 2024 года

Рассекречен шифр для Hamster Kombat на 21-22 июля.

L . — . .

O — — —

C — . — .

K — . —

E .

R . — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Шифр для Hamster Kombat помогает подкопить монет или обзавестись внушительным стартовым капиталом в один миллион золотых.

Чтобы его получить, достаточно ввести короткий код азбукой Морзе. Новые коды появляются каждый день в 22:00 по мск.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — быстрый тап.

2. Тире (—) — продолжительный тап.

3. Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране.