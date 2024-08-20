Опубликована расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 21 августа
Секретная шифровка азбуки Морзе для Hamster Kombat («Хомяка») была разгадана.
T —
W . — —
E .
R . — .
K — . —
Ежедневный шифр, обновляющийся в 22:00 по мск — один из инструментов заработка внутриигровой валюты. За шифр игрок получает миллион монет.
Чтобы получить награду — нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — и это значит, что код можно вводить.
1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (-) — нажимайте 1 или 2 секунды.
Если делать между отдельными буквами слова паузы, то дело не составит труда и миллион окажется на вашем аккаунте.
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