Шифр в Hamster Kombat на 19-20 июня — как бесплатно забрать свой миллион
Разработчики Hamster Kombat обновили шифр для своего кликера на 19-20 июня. Он подарит игрокам миллион монеток.
Новый шифр будет действовать до 19 июня, 22:00 по мск. Он меняется каждый день в одно и то же время.
Секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 июня
F . . — .
O — — —
R . — .
K — . —
Как набрать секретный шифр Морзе в Hamster Kombat
Чтобы правильно ввести шифр, игроки должны запомнить несколько правил. Если им не следовать, то правильно ввести шифр вряд ли получится.
Инструкция для ввода шифра:
1. «•» — быстрое нажатие на хомячка;
2. «—» — зажатие хомяка на 2-3 секунды.
Как включить меню для набора шифра в Hamster Kombat
Для того, чтобы ввести шифр в Hamster Kombat, вам нужно:
1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.
2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.
3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.
4. Важно делать между буквами небольшие паузы.