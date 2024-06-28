В Hamster Kombat раскрыли новый секретный шифр на 28-29 июня

Hamster Kombat в очередной раз дает возможность заработать миллион монет. Для этого нужно ввести свежий секретный шифр на 28-29 июня:

E .

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H . . . .

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R . — .

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы получить миллион единиц внутренней валюты — незначительная сумма для опытных «хомяководов», но неплохое подспорье для новичков.

Новый шифр появляется каждый день в 22:00 по Москве.

Как ввести шифр в Hamster Kombat

Для этого понадобится нажать на кнопку «Комбо» в главном меню приложения. В результате фон вашего хомяка покраснеет и вы сможете ввести код азбукой Морзе. Точка (.) — короткий тап, тире (—) — длинный на 1-2 секунды. Между разными символами нужно выдерживать небольшие паузы. Если делать все правильно, то слово будет появляться в этом же меню.