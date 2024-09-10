Раскрыт шифр для Hamster Kombat на 10-11 сентября
Опубликован секретный шифр для Hamster Kombat на 10-11 сентября.
T: —
H: • • • •
R: • — •
I: • •
L: • — • •
L: • — • •
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Каждый день в 22:00 по Москве обновляется шифр, записанный азбукой Морзе. Если ввести его внутри игры, то пользователь получает миллион монет — не самая большая сумма, но и лишней она не будет.
Как правило, шифр представляет собой короткое слово на английском языке, каким-либо образом связанное с криптовалютой.
Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat
Нужно нажать клавишу «Комбо» в главном меню приложения. Когда фон кнопки станет красным — начинайте вбивать шифр по следующим правилам:
1. Точка (.) — короткий клик
2. Тире (-) — клик продолжительностью в секунду или две
Делайте между буквами слова небольшие паузы, следите за правильно введенными буквами на этом же экране — и вскоре миллион монет станет вашим.