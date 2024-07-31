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Сегодня, 23:05

В сеть выложили решение мини-игры из Hamster Kombat на 31 июля — 1 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Верная разгадка головоломки с ключами из «Хомяка» на 31 июля — 1 августа уже на нашем сайте:

Как зайти в мини-игру

Достаточно открыть приложение и нажать кнопку «Мини-игра», затем «Играть». Должен запуститься таймер — это значит, что игра началась.

Правила мини-игры в Hamster Kombat

На игровом поле вы увидите красные и зеленые свечи. Часть из них можно двигать вертикально, часть — горизонтально. Ваша задача — перемещать свечи по полю так, чтобы ключ мог свободно пройти в правый конец экрана.

Действовать нужно быстро, ведь в распоряжении у игроков всего 60 секунд. Хорошая новость в том, что вторую попытку можно сделать уже спустя 5 минут.

Как получить ключи, и зачем они нужны

Есть два способа добыть заветные ключики: в мини-игре и в разделе Playground, где игроку предложат установить сторонние приложения. Пока что разработчики не делятся информацией о том, какие плюшки ожидают обладателей ключей. Нетрудно предположить, что без приятных бонусов игроки точно не останутся — их могут ожидать редкие карточки, монеты и скины для хомяка.

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