Выкладываем прохождение мини-игры в Hamster Kombat на 10 сентября

Появилось видео с решением мини-игры из Hamster Kombat на 10 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра представляет собой квадратное игровое поле, поделенное на клеточки. На этих клеточках расположены красные и зеленые предметы, они же японские свечи, которые можно увидеть на графиках рыночных котировок.

Нужно переместить свечи так, чтобы ключ оказался в правой стороне поля — там, где нарисована стрелка. В распоряжении у вас всего минута, а повторное прохождение возможно только спустя 5 минут.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Если вам удалось провести ключ в нужное место, он автоматически станет вашим. До листинга осталось не так много — чем больше ключей окажется в вашей коллекции, тем больше токенов вам в итоге может достаться.