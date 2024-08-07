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Сегодня, 23:05

Опубликована разгадка для головоломки с ключами из Hamster Kombat на 8 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хомяки.

Появилось решение для головоломки с ключами из Hamster Kombat на 7-8 августа.

Принцип мини-игры прост — нужно провести ключ из одного конца поля в другое. Для этого нужно смахивать мешающие процессу «японские свечи» вправо-влево и вверх-вниз. Как только задача будет выполнена — игрок получит ключи. Если же пользователь не успел, то он сможет попробовать снова через пять минут.

Предназначение ключей еще неясно, но скорее всего их обладатели смогут получить внутриигровые награды — от монет до скинов для хомяка. Поэтому опытные «хомяководы» не игнорируют мини-игру, а накапливают ключи. Свежие решения появляются на нашем сайте каждый день, вскоре после 23:00.

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Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 7-8 августа
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